Как сделать, чтобы на чашке не образовывался чайный налет: три малоизвестных трюка

Популярная проблема, которая на самом деле легко решается

Иногда посуду нужно не просто перемывать, а прямо-таки "реанимировать". Чаще всего это случается у хозяек, которые любят белые тарелки, потому что со временем желтеют даже при правильном уходе. Справиться с такой проблемой на самом деле очень просто – достаточно приготовить одно простое средство, которое в считанные минуты уберет желтые следы и вернет посуде первозданный вид.

Однако "запариваться" иногда приходится не только с белой посудой, но и с чашками из-под чая, в которые въедается пигмент этого популярного напитка. Если вам надоело постоянно отмывать чайный налет, предлагаем три малоизвестных способа, которые позволят избежать его образования. Этими уловками делится телеграм-канал "СОДа".

1. Бутилированная вода

Проточная вода содержит много примесей, которые в сочетании с пигментами чая могут давать налет на стенках чашки. Именно поэтому чай лучше заваривать на максимально чистой воде, в идеале — бутилированной.

2. Лимон

Если добавлять в чай лимон, то содержащаяся в этом популярном фрукте кислота уберет пигменты. Так чашка остается светлой, а вы получите порцию витамина С.

3. Молоко

Добавление молока в чай тоже способно значительно снизить концентрацию пигментов в напитке. Таким образом стенки чашки будут оставаться чистыми и вам не придется отмывать посуду от стойких пятен чайного налета.

Раньше мы рассказывали, в чем нужно замочить ложки и вилки, чтобы они снова блестели. Это самый простой способ вернуть столовым приборам отменный вид.