От плесени в стиральной машинке не останется и следа: вам понадобится всего два ингредиента

Эта комбинация идеально подходит для дезинфекции стиральной машины.

Увы, но стиральная машина сама себя не моет, и если за ней не ухаживать должным образом, то вы можете "заработать" плесень, которая чаще всего появляется в резине вокруг барабана для стирки. Если уже вы столкнулись с этой проблемой, то можно приготовить простое, но очень эффективное средство.

Вам понадобится, вода, пищевая сода, уксус и при желании немного эфирного масла, пишет портал santeplus. Благодаря своим чистящим, обезжиривающим и дезодорирующим свойствам, комбинация соды и уксуса идеально подходит для чистки машинки.

Как избавиться от плесени в стиральной машине

Сначала насыпьте столовую ложку пищевой соды на пораженный плесенью участок в стиральной машине. Затем разбавьте уксус водой в пропорции 2:1 или 3:1 и перелейте эту смесь в бутылку с распылителем. Если вам не нравится запах уксуса, добавьте несколько капель эфирного масла по вашему вкусу.

Распылите жидкую смесь на пораженный участок, куда уже насыпана пищевая сода, и оставьте на несколько часов. Затем потрите резину стиральной машины щеткой или грубой стороной губки. Вытрите участок насухо. Затем оставьте дверцу стиральной машины открытой, чтобы она могла достаточно высохнуть. Затем запустите цикл быстрого полоскания перед использованием стиральной машины, чтобы полностью избавиться от остатков плесени и сильного запаха уксуса.

Для чистки стиральной машинки вы можете воспользоваться так же и таблетками для посудомоечных машин. Как это сделать правильно и без негативного воздействия на саму технику, "Телеграф" писал ранее.