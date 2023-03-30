Шесть мест на кухне, которые все забывают убирать: бактерии там процветают

Простые лайфхаки обеспечат гигиену на кухне

Уборка на кухне требует не только мытья посуды или удаления налета с крана. О некоторых уголках комнаты мы часто забываем, пока там развиваются бактерии и накапливается грязь.

Есть как минимум шесть мест на кухне, которые не всегда очищаются должным образом. Подробнее о действенных лайфхаках пишет Express.

Ножевой блок

Убедитесь, что чистые ножи находятся в чистом месте. Для начала выньте приборы и переверните подставку над раковиной вверх дном, чтобы вытряхнуть все крошки. Затем нанесите немного уксуса на бумажное полотенце и оберните им столовый нож. Вставьте его лезвие в каждую прорезь для ножей. Протрите подставку снаружи водой с мылом и дайте высохнуть.

Фасады шкафа

Кухонные шкафы могут казаться чистыми на первый взгляд, однако на самом деле являются одной из самых грязных поверхностей на кухне. Попробуйте промокнуть их бумажным полотенцем, чтобы увидеть, сколько пыли и брызг от пищи там собралось. Для чистки шкафов не используйте чрезмерно абразивные чистящие средства или химические вещества. Лучше возьмите более мягкую смесь воды и средства для мытья посуды. Распылите раствор на шкафы и используйте ткань из микрофибры, чтобы вычистить грязь.

Также обратите пристальное внимание на ручки и фурнитуру на кухонных шкафах, так как к ним чаще всего прикасаются и на них может скапливаться множество бактерий. Хорошо очистите их антибактериальным спреем, чтобы предотвратить распространение нежелательных микробов на руки и кухонные поверхности.

Мусорный бак

Выносить мусорные ведра — это обычная привычка, и в следующий раз стоит заглянуть на дно, чтобы увидеть, нет ли там остатков пищи или пыли. Урна может быть причиной некоторых неприятных запахов в доме, а также быть питательной средой для бактерий и микробов. Рекомендуется очищать мусорное ведро два раза или хотя бы раз в неделю. Распылите внутри и снаружи мусорного ведра дезинфицирующий спрей и вытрите насухо. Для более глубокой очистки тщательно вымойте мусорное ведро горячей водой с мылом и почистите его внутри и снаружи щеткой, прежде чем распылять дезинфектор.

Кофемолка

Влажная кофейная гуща является идеальным местом для размножения плесени и запахов и может даже привлечь тараканов. Очень просто очистить кофемашину с помощью риса. Просто поместите около 80 г риса в кофемолку и перемалывайте, пока рис не превратится в порошок. Любая грязь в кофемолке прилипнет к крупе, затем вы сможете удалить получившуюся муку и протереть прибор влажным полотенцем.

Слив

Сливы также являются важным местом, о котором не следует забывать во время уборки на кухне. Чтобы очистить слив, забросьте полстакана пищевой соды в канализацию, а затем один стакан уксуса и оставьте на 15 минут. Затем налейте горячую воду, далее добавьте в смесь немного лимона. Любой неприятный запах исчезнет.

Под бытовой техникой

Очень легко упустить из виду уборку под встроенной техникой и столешницей. Вы действительно должны делать это по крайней мере два-три раза в год, так как вы будете удивлены тем, насколько хорошо маленькие трещины собирают пыль и крошки. Что касается более крупных приборов, таких как холодильники с морозильной камерой, то придется переставить их, чтобы подмести и почистить пол под ними. Также вы можете приобрести тряпку для уборки, которую можно поместить между полом и прибором. После того, как удалили весь мусор, вытрите влажной тканью пятна или грязь.

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