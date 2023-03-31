Дом будет сиять: как быстро навести порядок в каждой комнате

Устройте расхламление и расставьте все по местам

Если научиться вовремя избавляться от хлама, в доме всегда будет чистота и порядок. Конечно же сказать это проще, чем провести генеральную уборку. Но если знать небольшие хитрости, успех в быстром расхламлении дома гарантирован.

Избавьтесь от всех лишних вещей во всех комнатах, включая ванную и кладовую, и в следующий раз уборка не будет занимать так много времени и сил как обычно. Советами по быстрому наведению порядков поделился ресурс realsimple.com.

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Используйте подставку для обуви, чтобы она не стояла хаотично. Вся обувь не по сезону должна быть спрятана.

У каждого члена семьи должен быть свой крючок на вешалке для его вещей. И каждый должен отвечать за порядок на своем крючке.

Вещи не по сезону всегда прячьте в шкаф или кладовую.

У входной двери поставьте банку для мелочи, поднос для солнцезащитных очков, крючки для ключей и держатель для зонта.

Кухня

В местах быстрого доступа должны находиться только самые используемые предметы. Все остальное должно быть спрятано повыше и подальше.

Наведите порядок в холодильнике.

Выделяйте 15 минут каждую неделю, чтобы определить, что останется, а что будет выброшено или спрятано.

Ванная комната

Выбросьте туалетные принадлежности, которыми вы не пользовались в течение года. И не копите пробники и мини-версии косметики из отелей.

Заведите небольшие органайзеры для баночек, бутылочек, мочалок.

Детская комната

Установите правило: как только закончилась игра с чем-то, предметы возвращаются на место хранения.

Используйте прозрачные контейнеры, чтобы дети могли видеть, что находится внутри. Они должны быть небольшого размера, т.к. крупные скорее всего превратятся в свалку.

Спальня

Повесьте всю одежду в одном направлении и расположите одинаковые предметы вместе, чтобы вы могли легко видеть, что у вас есть (и что вам нужно).

Предотвращайте скопление одежды на стуле в спальне. Поместите корзину рядом с ним, где эти вещи будут храниться до отправки в стирку, в шкаф или в урну.

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