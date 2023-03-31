Складки исчезнут буквально на глазах: как просто погладить постельное белье без утюга

Узнайте что делать, если неожиданно поламался утюг

Стирка и глажка — важные процедуры любого человека, который любит чистоту и приятный аромат белья. Ранее мы писали, как постирать одеяло без стиральной машины, а теперь рассказываем о глажке постельного белья без использования утюга.

К сожалению, современная бытовая техника нередко подводит в самый неподходящий момент. Если утюг случайно сломался, а привести в порядок постельное белье нужно, предлагаем воспользоваться одним простым лайфхаком, которым поделились на сайте pixelinform. Все, что нам понадобится, это 1 стакан воды, 1 чайная ложка кондиционера и пульверизатор.

Как погладить постельное белье без утюга

Подготовкой простыни и пододеяльника следует заняться сразу после стирки: ровно складываем и вешаем сушиться в таком положении.

Готовим раствор из вышеописанных ингредиентов. Тщательно перемешиваем воду и кондиционер, и переливаем раствор в пульверизатор. Эту смесь наносим на постельное белье, разглаживая ее при этом рукой. На участках, на которые попал раствор, складки исчезнут буквально на глазах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить гель для стирки из бюджетных ингредиентов. Нужно всего три доступных компонента, которые продаются в любом магазине.