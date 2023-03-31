Как красиво сложить носки: 3 интересных и простых способа (видео)

Теперь не придется тратить время на поиск носок

Если ваш ящик для носков переполнен, и каждое утро вы с трудом находите подходящую пару, возможно, пришло время для нового метода складывания и организации. Помогут в этом несколько простых шагов. Мало того что носки будут сложены парами и выглядеть эстетично, вы сэкономите пространство в ящике.

Для начала соберите и рассортируйте все носки по парам. Как только это будет сделано, рассортируйте их по типам, а потом выберите наиболее удобный метод складывания.

Способ №1

Возьмите пару носков, положите один поверх другого. Манжету верхнего носка подверните внутрь. Закрутите носки в рулет и зафиксируйте его не подвернутой манжетой.

Способ №2

Просто положите один носок поверх другого и сверните их к резинке два или три раза в зависимости от длины.

Способ №3

Положите носки крест-накрест — пятка к пятке. Подверните носок нижнего носка и заправьте его в манжету. То же самое проделайте со вторым носком.

Либо же положите носки крест-накрест. Подверните носок нижнего носка, затем подверните манжет верхнего носка, перекройте его манжетой нижнего и затем подверните носок нижнего.

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