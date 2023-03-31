Зачем класть рис в холодильник: этот хитрый трюк изменит вашу повседневную жизнь

Оказывается, рис можно использовать не только для готовки

При покупке риса желательно хранить его в сухом, защищенном от влаги месте при комнатной температуре, ведь покупаем мы его в основном для готовки. Однако вы знали, что сырой рис также обладает некоторыми полезными свойствами, которые вы можете использовать в доме.

Помимо того, что это очень простая и практичная пища для приготовления пищи, сырой рис также является идеальным союзником для обслуживания вашего дома, пишет santeplus. Он удивит вас своими свойствами.

К примеру, рис обладает абсорбирующими свойствами, которые могут уменьшить неприятные запахи из вашего холодильника. Поэтому, если в вашем холодильнике накопились бактерии, это может вызвать появление неприятных ароматов, с которыми эта крупа легко справится.

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике помощью риса

Положите горсть сырого риса в миску и оставьте в холодильнике. Это может уменьшить запахи и решить проблемы с влажностью в вашем холодильнике. Этот естественный трюк, который избавит вас от использования различных моющих средств, в том числе и самых агрессивных.

Этот хитрый трюк значительно изменит вашу повседневную жизнь, а уход за холодильником станет намного проще.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как побороть запах затхлости в доме. Оказывается, сделать это можно с помощью обычного апельсина.