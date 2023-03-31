Зачем класть лавровый лист в обувь: хитрость, которая избавит вас от надоедливой проблемы

Благодаря этому лайфхаку, вонючая обувь останется в прошлом

Кто сказал, что лавровый лист используется только для ароматизации наших блюд? Это ароматное растение используется для множества целей, которые часто удивляют. К примеру, эта пряность поможет избавиться от неприятного запаха в холодильнике, а также станет отличным дезодорантом для вашей обуви.

Если ваша обувь источает неприятный запах — это из-за бактерий, пишет santeplus. Эти микроорганизмы любят влажность и тепло, и наша обувь для них очень благоприятная среда. Чтобы дезодорировать свои туфли/ботинки/кроссовки есть очень простое, натуральное и экономичное решение — лавровый лист.

Как избавиться от плохого запаха их обуви

Благодаря своим антисептическим свойствам лавровый лист побеждает бактерии, вызывающие неприятный запах в обуви.

Что же нужно для этого сделать:

Положите на стельки обуви сухие лавровые листья; Оставьте на ночь; Удалите листья на следующее утро и наслаждайтесь результатом.

Повторяйте эту операцию раз в неделю и неприятные запахи будут вам нестрашны.

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