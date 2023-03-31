Стирка игрушек в машинке - не всегда удачная идея: важные моменты, о которых часто забывают хозяйки

Все не так просто, как кажется

Одни вещи нужно стирать очень часто, другие же гораздо реже. К примеру, время от времени нужно отправлять на очистные процедуры одеяла. Однако преимущественно они достаточно большие и тяжелые, из-за чего засунуть его в стиральную машинку невозможно. Здесь на помощь придет метод, которым пользуются хитрые француженки.

Не очень часто стираются и мягкие игрушки. Однако с ними тоже могут возникнуть сложности: далеко не все хозяйки вообще знают, можно ли забрасывать их в барабан стиральной машинки. На этот вопрос отвечает pixelinform, напоминая при этом, какие могут быть последствия идеи постирать детские игрушки в стиральной машине.

Можно ли стирать мягкие игрушки в стиральной машине

В общем: да. Но есть исключения.

Например, если речь идет об игрушке на батарейках или с аккумулятором внутри, то так вы ее только испортите (даже если вытащите перед стиркой те самые батарейки). От воды элементы питания окислятся и просто перестанут работать: ваш любимый мишка после такого эксперимента станет "немым".

Важно учитывать и рекомендации по уходу за изделием, указанные на его этикетке. Если же таковой нет, то пользуйтесь следующими общими правилами:

температура воды – не более 30-40 градусов;

режим стирки – деликатный;

отжим применять запрещается.

Раньше мы рассказывали, как вернуть белый цвет пожелтевшим тюлям. Этим секретным методом пользуются продавцы и никто еще не жаловался.