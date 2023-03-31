Популярный трюк по очистке зеркала грозит плесенью: чем нельзя его натирать

В сети завирусился необычный лайфхак для зеркала в ванной комнате, но он оказался скорее вредным, чем полезным

На зеркале в ванной комнате часто может образовываться конденсат, пока вы принимаете душ. Эту проблему можно быстро решить с помощью одного популярного в сети способа, но лучше этого не делать по ряду причин.

Подробнее о вредном лайфхаке по чистке зеркал пишет издание Mirror. Главный риск трюка в том, что он создает условия для роста плесени в помещении.

В TikTok становится вирусным трюк, где люди натирают зеркало в ванной кусочком мыла или пеной для бритья. Так хотят предотвратить покрытие поверхности конденсатом. И хотя лайфхак действительно работает, не рекомендуется повторять эту манипуляцию в доме. Прежде всего из-за того, что это может привести к проблемам с плесенью в других частях ванной комнаты.

Возможно, зеркало в ванной не будет запотевать из-за тонкого слоя мыльного средства сверху, который не пропускает пар. Тем не менее, этот метод не избавляет от конденсата, и вода, которая была бы на зеркале, оседает в другом месте. Влага может вызвать сырость, а затем и плесень. Гораздо безопаснее использовать вытяжку, чем тереть зеркала мылом.

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