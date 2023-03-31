У пятен не будет ни единого шанса: простой ингредиент удалит жирные следы с одежды

Благодаря этому способу на одежде не останется ни единого пятнышка

Если вы заметили жирное пятно на одежде, не спешите расстраиваться. Удалить его можно при помощи подручного средства, которое точно есть на вашей кухне.

На портале Prostoway поделились простым и эффективным лайфхаком, который быстро удалит жирные пятна с одежды. Вам понадобится пищевая сода или солевой раствор.

Насыпьте на жирное пятно щепотку соды, а затем прогладьте утюгом несколько раз. Но помните, что для этого подходят не все ткани, поэтому лучше проверить сначала на незаметном участке одежды.

Также можно использовать солевой раствор. Для этого смешайте соду, соль и воду в равных пропорциях и натрите получившейся смесью пятно на куртке или другой одежде, которую не нужно гладить.

Дайте солевому раствору впитаться несколько минут, после чего смойте мыльной водой. Лучше использовать мыло или шампунь, так как стиральный порошок может оставить разводы.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как удалить пятна с чашек. Обычное моющее средство не всегда справляется со следами загрязнений.