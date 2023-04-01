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Как избавиться от неприятного запаха на одежде без стирки: неожиданный способ

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Освежить одежду можно за считанные минуты
Освежить одежду можно за считанные минуты. Фото pexels.com

Лайфхак поможет, если нет возможности выстирать вещи

Подобно уксусу, который широко используют в быту, водка является недорогим многозадачным средством. Она так же помогает эффективно обходиться без химических чистящих средств. Но в отличие от уксуса гораздо быстрее испаряется и не оставляет запаха. Более того, она сама помогает в борьбе с неприятными запахами на одежде, пишет Food52.com.

Как избавиться от вони на одежде без стирки

Чтобы нейтрализовать сильные запахи, такие как сигаретный дым и пот, обрызгайте одежду чистой водкой. Подождите пока жидкость испарится. Вместе с ней должен уйти и неприятный запах.

Этот трюк также работает для матрасов, ковров и любых других предметов из ткани, которые нуждаются в освежении.

Также утверждается, что водку можно использовать в качестве растворителя для удаления пятен от красного вина, травы и даже рвоты с одежды и ковров. Начните с распыления водки на пораженный участок, оставьте на 10 минут, а затем промойте холодной водой. Повторяйте, пока пятна не исчезнут.

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#Водка #Одежда #Лайфхак