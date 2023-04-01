Где можно использовать мыло: необычные способы, о которых многие даже не догадываются

Кусок мыла может пригодиться в самой неожиданной ситуации

Даже если вы уже давно используете жидкое мыло, не лишним будет иметь в запасах и брусок обычного мыла, потому что с его помощью иногда можно удивительным способом решить бытовые проблемы.

О самых неожиданных способах применения мыла пишет Thespruce.

Ремонт ящиков и дверей

Если ящики или раздвижные двери не открываются плавно, потрите куском мыла края ящиков или дверные направляющие, чтобы все легко скользило.

Сборка мебели

Независимо от того, являетесь ли вы мастером по дереву или просто изо всех сил пытаетесь собрать стол или книжный шкаф, ввинчивание шурупов в дерево может быть затруднено. Чтобы упростить задачу, смажьте резьбу винта небольшим количеством кускового мыла. В мастерской используйте кусок мыла, чтобы сделать легко удаляемую метку в качестве ориентира для резки. Затем используйте брусок, чтобы покрыть зубья ручной пилы, чтобы она скользила по дереву.

Скрыть отверстие

Если после перевешивания фото или картин на стенах видны небольшие отверстия от гвоздей, выберите кусок мыла, который соответствует цвету вашей стены. Протрите дыру, чтобы заполнить ее, пока не пришло время зашпаклевать дыру и перекрасить.

Предотвратить брызги краски

Когда пришло время покрасить накладки рядом со стеклянными панелями или зеркалами, потрите мылом по стеклу рядом с накладками. Если на стекло попало немного краски, мыло легко удалит его, и этот метод намного быстрее, чем заклеивание стекол скотчем.

Ослабить жесткий замок

Если дверной замок тугой, проведите ключом по куску сухого мыла, чтобы покрыть его поверхность. Вставьте ключ с покрытием в замок и нажмите на него несколько раз.

Борьба с запотеванием зеркал и стекол

Сухое зеркало протрите кусочком мыла. Удалите разводы сухой тканью. В следующий раз, когда вы будете принимать душ, запотевания не будет. Это также хорошо работает на очках.

Борьба со скрипами

Кусок мыла устранит скрип дверных петель и половиц. Просто потрите сухим куском мыла края скрипучих участков. Повторите при необходимости.

Борьба с утечкой воздуха или газа

Если вы никак не можете определить, где течет шина или детский бассейн, смочите кусок мыла и протрите им подозрительные места. Мыльная пленка создаст пузырь при выходе воздуха. Если вы почувствуете запах тухлых яиц, мыльная пленка также поможет выявить опасные утечки в газопроводе.

Защита мебели от домашних животных

Если у вас есть щенок, кролик или хорек, смажьте ножки и края деревянной мебели куском мыла, чтобы животное их не погрызло.

Защита от грязи под ногтями

Прежде чем копаться в саду или ремонтировать машину, вонзите ногти в кусок мыла. Мыло предотвратит попадание земли или жира под ногти.

Защита от копоти

Прежде чем поставить чугунную или алюминиевую сковороду на открытый костер, смажьте ее дно влажным куском мыла, чтобы облегчить очистку от копоти.

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