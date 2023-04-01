В какое время суток лучше мыть окна, чтобы они сияли чистотой: хозяйкам на заметку

Маленький секретик, о котором мало кто знает

Уже не за горами главный христианский праздник года – Пасха. А это значит, что хозяйки уже понемногу берутся за генеральную уборку дома. В списке обязательных вещей должна быть стирка тюлей и штор, которые могли пожелтеть на солнце, а также мытье окон после зимнего периода.

Однако хвататься за очистку стекол в первый попавшийся момент не стоит — для этого нужно выбрать правильное время, говорят специалисты. В какое же время суток лучше всего мыть окна, чтобы они засияли чистотой, рассказывает Ukr.Media.

Когда нужно мыть окна: идеальное время

Обычно хозяйки занимаются этим днем, когда пригревает солнце и все хорошо видно. Но, оказывается, это ошибка. За мытье окон лучше браться либо рано утром, либо после заката. Удачным вариантом будет и просто пасмурный, но не дождливый день.

Все дело в том, что яркие солнечные лучи, падающие на окна, ускоряют высыхание воды и моющих средств. Поэтому на стекле будут оставаться разводы, которые придется потом перемывать.

Как правильно и в какой последовательности мыть окна:

Смачиваем грязь. Нужно пройтись влажной салфеткой с обеих сторон створки по раме, стеклу и подоконнику. Наносим моющее средство, но сначала нужно отмыть серьезные загрязнения из рам и подоконников, а уже потом – из стекла. Протираем влажной тряпкой и убираем лишнюю влагу, а затем протираем поверхность окна чистой салфеткой. Наносим чистящее средство и тщательно протираем его вплоть до блеска. Протираем подоконник – сначала с моющим средством, а затем просто влажной тряпкой и сухой салфеткой.

Важно и то, что в современных стеклопакетах не рекомендуется мыть уплотнитель и фурнитуру, ведь так вы можете испортить свои окна. Помните, что уплотнитель сильно пересыхает и растрескивается от излишней влаги, особенно если вы решили помыть его с добавлением бытовой химии.

Раньше мы рассказывали, как вымыть окна без разводов, не затрачивая все свои силы. С этим вам поможет интересный лайфхак с чулками – попробуйте и не пожалеете.