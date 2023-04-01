Вонь из холодильника исчезнет за считанные часы: топ-3 натуральных поглотителя запахов

Проще не бывает

Часто случается, что в холодильнике без видимой причины начинает образовываться неприятный запах. Убрать его можно быстро разморозив холодильник и морозилку, и хорошо их вымыв. А можно справиться с проблемой и без необходимости размораживания агрегата.

Для этого в холодильник нужно поместить один из натуральных поглотителей запаха. Телеграм-канал "СОДа" предлагает три доступных варианта, которые помогут исправить ситуацию без лишних усилий.

Апельсин

Нам потребуется свежая кожура апельсина или любого другого цитруса. Кусочки просто раскладывают на полках и дверцах и время от времени заменяют на свежие.

Спирт

Поможет и чашечка, в которую наливают около 100 мл спирта и помещают на одну из полок холодильника. Она должна простоять там всю ночь, а уже утром от неприятного запаха не останется и следа.

Лимон и сода

Отлично зарекомендовал себя и этот метод. Берем разрезанный на кольца и посыпанный пищевой содой лимон, кладем на тарелку и помещаем в холодильник. Результат появится примерно через 12 часов.

Раньше мы рассказывали, как быстро справиться с засорением в раковине. Помогут несколько бюджетных средств, которые обязательно найдутся в вашем доме или же их можно приобрести в ближайшем магазине.