В чем прокипятить столовые приборы из нержавейки, чтобы сияли чистотой

Вот какие три ингредиента нужно смешать

Ложки, вилки, ножи, щипцы для салатов, половники и другие столовые приборы со временем утрачивают блеск, покрываются темным налетом, а в худших случаях — ржавчиной. Рассказываем, как вернуть даже очень старым изделиям из нержавеющей стали их первоначальный блеск.

Если убрать налет на столовых приборах с помощью обычных средств для мытья посуды не удается, пишет pixelinform, достаточно прокипятить их в одном чудо-растворе.

В чем прокипятить столовые приборы

В объемную кастрюлю заливаем 2,5 л воды. Вводим в жидкость по 3 столовые ложки соли, соды и уксуса, затем отправляем туда изделия из нержавеющей стали. Ставим кастрюлю на плиту и включаем огонь выше среднего. Кипятим приборы в этом растворе не менее полчаса. После окончания процедуры от темного налета не останется и следа! Останется их только ополоснуть в чистой воде и просушить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как еще можно очистить столовые приборы из нержавейки в домашних условиях. Хитрые хозяйки прибегают к проверенному способу, который справится даже со следами кофе и чая.