Что насыпать в раковину, чтобы в ванной больше не воняло: действенный рецепт

Небольшая хитрость, о которой мало кто знает

Несмотря на то, что в ванной комнате обычно хранится много косметики с сильными ароматами, они не перебивают запах канализации. Уборка и проветривание тоже не всегда справляются с неприятными запахами.

От навязчивых ароматов можно избавиться с помощью смеси из компонентов, которые есть в каждом доме, пишет Sante+.

Как избавиться от запаха канализации в ванной

Для борьбы с вонью вам понадобится белый уксус, пищевая сода и соль.

Все, что вам нужно сделать, это насыпать 1-2 столовых ложки пищевой соды в сифон. Затем смешать столовую ложку соли со стаканом белого уксуса и вылить все это в сифон. Смесь должна подействовать в течение примерно тридцати минут. После этого можно включать кран и пользоваться водой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью натуральных средств избавиться от неприятных запахов из холодильника.