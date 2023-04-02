Что насыпать в раковину, чтобы в ванной больше не воняло: действенный рецепт
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Небольшая хитрость, о которой мало кто знает
Несмотря на то, что в ванной комнате обычно хранится много косметики с сильными ароматами, они не перебивают запах канализации. Уборка и проветривание тоже не всегда справляются с неприятными запахами.
От навязчивых ароматов можно избавиться с помощью смеси из компонентов, которые есть в каждом доме, пишет Sante+.
Как избавиться от запаха канализации в ванной
Для борьбы с вонью вам понадобится белый уксус, пищевая сода и соль.
Все, что вам нужно сделать, это насыпать 1-2 столовых ложки пищевой соды в сифон. Затем смешать столовую ложку соли со стаканом белого уксуса и вылить все это в сифон. Смесь должна подействовать в течение примерно тридцати минут. После этого можно включать кран и пользоваться водой.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью натуральных средств избавиться от неприятных запахов из холодильника.