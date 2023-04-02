Сколько стирального порошка на самом деле нужно засыпать в стиральную машину: экономный лайфхак

Узнайте, сколько порошка использовать, чтобы выстирать вещи и не испортить машинку

В попытке избавиться от загрязнений и неприятного запаха на одежде можно подумать, что чем больше стирального порошка вы используете, тем чище будет одежда. На самом деле слишком много моющего средства может навредить одежде и не очень благоприятно сказаться на состоянии стиральной машины.

Важно использовать правильное количество порошка для каждой загрузки, чтобы одежда была чистой и свежей.

Количество моющего средства, необходимого при стирке, зависит от различных факторов, таких как размер загрузки, степень загрязнения одежды, тип используемого моющего средства, жесткость воды.

Признаки того, что вы используете слишком много или недостаточно порошка

Если ваша одежда не выглядит чистой и неприятно пахнет. Это явный признак того, что вам нужно использовать больше порошка при следующей загрузке белья аналогичного размера.

Если одежда после стирки жесткая, колется или липнет, значит вы использовали слишком много порошка. Остатки моющего средства на ваших вещах также могут сигнализировать о том, что вы его используете слишком много.

Чрезмерное использование порошка может привести к поломке стиральной машины. Накопление моющего средства может засорить шланги, клапаны и другие компоненты вашей машины, что затруднит правильный слив воды.

Сколько порошка для стирки использовать

Профессионалы рекомендуют насыпать 2 столовые ложки порошка на одну стирку. Но если у вас жесткая вода, количество моющего средства нужно увеличить (до 3-4 ст.л.), а если мягкая — уменьшить.

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