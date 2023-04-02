От стойких пятен жира и пригара на сковороде не останется и следа: бабушкины советы

Этот трюк очень эффективен и экономичен.

Очистка кастрюль и сковородок может быть утомительной задачей, тем более что жидкость для мытья посуды иногда не удаляет жир и нагар на этой посуде. К счастью, есть одно очень эффективное и экологическое бабушкино средство, которое расправится с этой проблемой за считанные минуты.

Отличной альтернативой моющему средству является пищевая сода, пишет santeplus. Этот незаменимый продукт для ухода за домом даст вам потрясающие результаты.

Как очистить сковороду от жира и нагара

Благодаря абразивным и дезинфицирующим свойствам, пищевая сода не только заставит вашу сковороду сиять, но и поможет избавиться от стойких следов от приготовления пищи. Как же использовать этот белый порошок?

Чтобы воспользоваться этим трюком, вам понадобится пищевая сода и яблочный уксус. Комбинация этих двух ингредиентов очистить любую грязь, застрявшую на сковороде. Посыпьте посуду тонким слоем белого порошка, а затем обильно полейте уксусом. Оставьте эту смесь действовать в течение одной минуты. А после промойте утварь холодной водой и протрите салфеткой из микрофибры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, для чего опытные хозяйки варят ложки и вилки из нержавеющей стали. Этот лайфхак помогает избавиться от главной проблемы нержавейки.