Из-за чего черные джинсы теряют цвет после стирки: никогда так не делайте

Джинсы нужно стирать по правилам, особенно если речь идет об изделии черного цвета

Наши любимые вещи могут быть испорчены, если постирать их неправильно. Возможно, ваши черные джинсы становились блеклыми или вообще серели после чистки в стиральной машине. Но есть способы сохранить их цвет при стирке.

Как пишет издание Express, не стоит стирать черные джинсы слишком часто и в горячей воде. Простые правила помогут не испортить изделие в стиральной машине.

Черные джинсы со временем могут линять, особенно при частой стирке. Некоторое выцветание может быть неизбежным, однако есть несколько удачных способов замедлить этот процесс и продлить срок службы ваших любимых вещей. Как правильно стирать джинсы черного цвета? Подробнее рассказывает эксперт по стирке Кэтлин Белл.

Во-первых, сведите к минимуму количество стирок черных джинсов. Рекомендуется точечно чистить джинсы от небольших пролитий и пятен и стирать их только при необходимости, обычно это происходит примерно раз в четыре недели, если вы носите их регулярно.

Во-вторых, стирайте черные джинсы в холодной воде. Горячая вода может привести к подтеком краски и выцветанию. Большинство моющих средств в настоящее время отлично, а иногда даже лучше, работают при более низких температурах, потому что слишком горячая вода может разрушить содержащиеся в них ферменты, которые расщепляют пятна.

В-третьих, ручная стирка — отличная альтернатива машинной стирке. Стирка джинсов в барабане более травматична, если мы говорим о сохранении цвета. Если уж кладете вещь в стиральную машину, то выверните джинсы наизнанку. Деликатный режим не будет лишним.

В-четвертых, сушите черные джинсы после стирки на воздухе. Но лучше размещайте в тени, ведь солнце тоже может "съесть" цвет.

Эксперт добавила, что правило комбинирования одежды для стирки по цвету действует и в случае с черными джинсами. Поэтому если кладете их к вещам в барабан стиральной машины, оттенки должны быть похожи.

Кроме того, эксперт развенчала два популярных мифа, связанных со стиркой. Предварительное замачивание черных джинсов в соли или уксусе на самом деле не предотвратит их выцветание. Точно так же размещение изделия в морозильной камере — популярный метод устранения запаха джинсов без стирки — не убивает бактерии, как предполагает миф.

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