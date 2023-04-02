Необычный способ избавиться от пыли в доме: три комнатных растения помогут в этом

Высадите эти три растения в доме и дышать сразу станет легче

Вытирание пыли – важная часть уборки. Однако избавиться от загрязнений можно не с помощью лайфхаков, а нестандартно: высадив в своем доме несколько комнатных растений, которые вбирают пыль и токсины.

Как пишет издание Express, комнатные растения не только украсят дом, а и уменьшат накопление пыли. Обратите внимание на три цветка.

Комнатные растения — отличный способ сделать дом более комфортным, поскольку они очищают воздух, удаляя из него вредные токсины и пыль. Согласно исследованию NASA, есть определенные комнатные растения, которые способны снизить уровень пыли в доме на целых 20 процентов. Они улавливают частицы пыли, потому у них часто есть большие листья. Тем не менее, комнатные цветы не перерабатывают пыль, так что необходимо регулярно протирать их листья тканью из микрофибры.

Английский плющ (Хедера)

Обладает фантастическими свойствами очистки воздуха и способностью поглощать многие переносимые по воздуху токсины. Это не только улучшит качество воздуха, но также может помочь удалить лишнюю влагу. За этим растением очень легко ухаживать. Но помните, что английский плющ токсичен для кошек и собак, поэтому, если у вас есть домашние животные, убедитесь, что он находится вне их досягаемости. Дайте этому цветку большое количество воды и хотя бы несколько часов прямого солнечного света в день.

Английский плющ

Лилия мира (Спатифиллум)

Чтобы это растение эффективно уменьшало пыль, убедитесь, что почва пропускает воздух, поскольку загрязняющие вещества могут попадать прямо в землю. Лилии мира требуется немного больше усилий: утренний солнечный свет, частое опрыскивание и влажная почва. Имейте в виду, что он также токсичен для домашних животных.

Лилия мира

Плакучий инжир (Фикус Бенджамина)

Привлекательное комнатное растение, которое отлично подходит для больших пространств в доме. Является одним из главных претендентов на очистку воздуха от токсинов, которые могут накапливаться при чистке ковров и мебели. Обязательно регулярно чистите это растение тряпкой, чтобы на его листьях не было частиц пыли.

Фикус Бенджамина

Ранее "Телеграф" рассказывал, что растения могут стать помощниками и в борьбе против плесени. На ваш выбор есть несколько комнатных цветов.