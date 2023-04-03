Натрите унитаз детским маслом: результат вас удивит

Странный, но эффективный лайфхак

Существует очень много способов эффективно очистить унитаз с помощью самых необычных средств, например, с помощью чайных пакетиков. Но все они в большей степени направлены на то, чтобы очистить область под крышкой. Тем не менее важна также чистота снаружи.

Эксперт по ведению домашнего хозяйства Джилл Нистул советует использовать детское масло для того, чтобы свежевымытый унитаз действительно блестел.

Нанесите несколько капель детского масла на чистую мягкую ткань. Лучше всего использовать микрофибру. Отполируйте ручку унитаза и наружную часть сиденья и бачка, чтобы они блестели.

Этот метод также хорошо работает с другими деталями сантехники в ванной комнате, такими как смесители, насадки для душа и другие.

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