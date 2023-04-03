Чем и как почистить мультиварку внутри: легкий способ без нагрева
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Этот двухэтапный метод вернет мультиварке прежний вид
Мультиварка — настоящая помощница на кухне, которая действительно помогает экономить время и силы на приготовление еды. Очищать ее нужно после каждого использования. Но если чаша, крышка и клапан моются регулярно, то до очистки мультиварки внутри руки не доходят. В лучшем случае обходится простой обработкой влажной тряпкой.
Чтобы мультиварка служила долго периодически все-таки стоит хорошенько вымывать ее внутреннюю часть. И сделать это можно без помощи специальных моющих средств.
Как очистить внутреннюю часть мультиварки
Для начала наполните небольшую миску аммиаком и поместите ее на дно мультиварки (без чаши). Не наливайте аммиак прямо на нагревательные элементы. Закройте крышку мультиварки и оставьте ее очищаться на ночь. Пары аммиака сделают всю работу за вас.
Утром достаньте из мультиварки емкость с аммиаком и вылейте его. Накипь и нагар легко снимутся влажной тряпкой.
В случае, если какие-то загрязнения остались, протрите их смесью перекиси водорода и соды.
После этих двух простых действий мультиварка будет выглядеть практически новой изнутри.
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