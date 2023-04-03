Удастся отстирать даже очень старые пятна: чем усилить эффект обычного порошка

Требуется одно доступное средство из ближайшей аптеки

Пытаясь отстирать сильно загрязненные вещи, многие считают, что нужно насыпать как можно больше порошка. На самом же деле, если вы "перестараетесь" с количеством стирального средства, то можете лишь навредить своей стиральной машинке. Мы уже рассказывали, сколько стирального порошка действительно нужно использовать, а теперь расскажем, как с помощью одного хитрого трюка значительно усилить его эффективность.

Для этого нам понадобится всего одно аптечное средство, которое обойдется вам в небольшую сумму. Добавив его к обычному стиральному средству, вам удастся отстирать даже очень грязные вещи и устаревшие пятна, передает Ukr.Media.

Что добавить к порошку для повышения его эффективности

В стиральных порошках содержится вещество под названием гидроксид аммония. Оно обладает отбеливающим свойством и в жидком виде это всем знакомый аммиак или нашатырный спирт. Этот компонент, кроме всего прочего, еще и прекрасно справляется с сохранением цветных вещей во время стирки.

Чтобы усилить действие стирального порошка, достаточно добавить в него немного нашатырного спирта: 1 ст.л. разведите в 5 л воды, после чего перемешайте его, и 3-4 ст.л. этого состава добавьте прямо в барабан с бельем. Добавленный в машинку нашатырь существенно усилит отбеливающие свойства порошка и поможет справиться даже со сложными загрязнениями.

Использовать нашатырь можно и при ручной стирке — по той же схеме. Однако делать это стоит лишь в тех случаях, когда речь идет о действительно серьезных загрязнениях.

Раньше мы рассказывали, почему нельзя стирать в экспресс-режиме. Оказывается, эта функция стиральной машинки совсем не универсальная.