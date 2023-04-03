Простейший способ очистить сток от засора: работает за 10 минут

Для решения неприятности нужны лишь подручные средства

Каждый из нас сталкивался с засорением канализации, будь то раковина, душ или ванна. Часто это происходит в самый неподходящий момент, но один эффективный метод прочистки устранит неприятность за 10 минут.

Как избавиться от засора в раковине своими силами? О действенном и недорогом лайфхаке рассказывает Express.co.uk.

Засорение стоков происходит по разным причинам: из-за смыва каких-то предметов в канализацию, лишних волос, влажных салфеток или пены от мыла. Одной из худших причин засорения стоков является скопление жира. Это может привести к жировым отложениям, которые будет трудно удалить.

Чтобы устранить засор в канализации за 10 минут, предлагается использовать подручные средства: уксус и пищевую соду. Пищевая сода — это природный абразив, который может помочь удалить скопившийся мусор и грязь. В сочетании с уксусом, натуральной кислотой, сода создает химическую реакцию, в результате которой выделяется углекислый газ, который помогает разрушить и удалить любые засоры. Горячая вода способствует окончательной очистке трубы.

Как очистить канализацию в домашних условиях:

Высыпьте в канализацию чашку пищевой соды, а затем чашку уксуса. Закройте слив и оставьте смесь на 10-15 минут. Затем вылейте кастрюлю с кипятком, чтобы убрать весь мусор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно засыпать в раковину, если от нее исходит неприятный запах. Лайфхак звучит просто, но гарантирует результат.