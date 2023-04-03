Гениальный трюк по чистке микроволновки: грязь и прилипшие остатки пищи отпадут за пару минут

Для лайфхака понадобятся лишь натуральные средства

Микроволновая печь – один из кухонных приборов, который используется ежедневно. Внутри могут скапливаться остатки пищи, которая пригорела, жир и другие загрязнения. Очистить поверхность удастся без лишних химикатов.

Эффективным лайфхаком по чистке микроволновой печи делится издание Express.co.uk. Вам понадобятся лишь натуральные средства.

Директор одного экологически чистого бренда чистящих средств Сью Колдуэлл поделилась подробностями о том, как чистить микроволновые печи с помощью цитрусовых. Лимоны содержат кислоту, которая обладает антибактериальными и антисептическими свойствами, поэтому они могут убивать бактерии и удалять плесень и грибок. Кроме того, масла в кожуре лимонов помогает избавиться от жира и пятен. Но для очистки можно использовать не только лимоны, а и апельсины.

Как очистить микроволновую печь с помощью цитрусовых:

Наполните стеклянную миску водой и выдавите в нее половинку лимона или апельсина. Поместите емкость в микроволновую печь на минуту или около того. Вода закипит, после чего пар растворит прилипшую пищу. Используйте тряпку, чтобы вытереть остатки.

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