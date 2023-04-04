Парфюм будет держаться долго благодаря маленькой хитрости: что нужно сделать

Одно популярное средство сделает так, чтобы духи пахли весь день

Когда мы наносим любимый парфюм, мы надеемся, что аромат будет стойким. Но если приятный аромат уже не чувствуется через каких-то пары часов появляются мысли о том, что во флаконе подделка и желание избавиться от него. На самом же деле причиной плохой стойкости духов может стать неправильное нанесение.

Пользуясь небольшой хитростью с копеечным средством из аптеки вы сможете продлить стойкость духов на коже и не захотите отправлять флакон в мусорное ведро.

Логика состоит в том, что на сухой коже духи держатся не так долго, а спирт, составляющий основу большинства ароматов, сушит ее еще сильнее. Чтобы увлажнить кожу и продлить жизнь любимого аромата используйте вазелин.

Нанесите на пульсирующие точки тела вазелин. Это может быть шея, запястья, внутрення поверхность локтей. А затем распылите парфюм. Не распыляйте духи дважды на одни и те же места, потому что это не позволит нотам должным образом раскрыться.

Этот простой и дешевый лайфхак сохранит аромат на вашем теле на целый день.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя нюхать кофе при выборе духов.