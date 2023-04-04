Парфюм будет держаться долго благодаря маленькой хитрости: что нужно сделать
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Одно популярное средство сделает так, чтобы духи пахли весь день
Когда мы наносим любимый парфюм, мы надеемся, что аромат будет стойким. Но если приятный аромат уже не чувствуется через каких-то пары часов появляются мысли о том, что во флаконе подделка и желание избавиться от него. На самом же деле причиной плохой стойкости духов может стать неправильное нанесение.
Пользуясь небольшой хитростью с копеечным средством из аптеки вы сможете продлить стойкость духов на коже и не захотите отправлять флакон в мусорное ведро.
Логика состоит в том, что на сухой коже духи держатся не так долго, а спирт, составляющий основу большинства ароматов, сушит ее еще сильнее. Чтобы увлажнить кожу и продлить жизнь любимого аромата используйте вазелин.
Нанесите на пульсирующие точки тела вазелин. Это может быть шея, запястья, внутрення поверхность локтей. А затем распылите парфюм. Не распыляйте духи дважды на одни и те же места, потому что это не позволит нотам должным образом раскрыться.
Этот простой и дешевый лайфхак сохранит аромат на вашем теле на целый день.
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