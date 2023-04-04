Многие об этом не знают: в каких случаях капсула для стирки не сработает

Рассказываем, как правильно использовать это средство и почему капсулу не следует брать мокрыми руками

Пытаясь отстирать очень грязные вещи, многие считают, что лучше засыпать как можно больше стирального порошка. Но на самом деле делать так не стоит и на это есть несколько веских причин. Действительно хорошим вариантом в таком случае будет применение специальных стиральных капсул. Однако и с этим у некоторых хозяек иногда возникают проблемы.

Если неправильно использовать это средство для стирки, нужного эффекта ждать бесполезно. В любом случае капсула просто не сработает, рассказывает Ukr.Media.

Как правильно пользоваться капсулами для стирки

В состав специальных капсул входит концентрированный гель для стирки, пятновыводитель и отбеливатель. Кроме того, некоторые производители также добавляют в состав кондиционер для белья и вещества для смягчения воды. Капсулы могут быть 2 в 1 или 3 в 1 — отличие последних именно в наличии кондиционера.

Однако стоит помнить, что любая капсула начинает действовать только после полного растворения оболочки. Температура воды при этом должна быть не менее 30 градусов.

Забрасывают капсулы для стирки прямо в барабан машинки, не разрывая их. Запрещается также брать капсулы мокрыми руками, иначе они могут порваться.

Почему капсула для стирки может не сработать

Бывает, что капсула не растворяется и весь цикл стирки прошел впустую. Чаще всего это происходит, когда хозяйки загружают в барабан гораздо больше вещей, чем рекомендовано. А еще такая неприятность возникает из-за слишком низкой температуры. В обоих случаях можно запустить дополнительный режим полоскания.

Помните, что эти капсулы нельзя применять для ручной стирки и замачивания белья. Также они не подходят для стирки небольшого количества вещей и стирки при низких температурах.

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