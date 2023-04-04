Считайте точки: в сети рассказали, что должно быть на пачке настоящего чая

На подделку указывают несколько деталей

Настоящий чай – это отдельная культура со своими правилами и деталями. Обычно чаем у нас называют любой горячий (или холодный) растительный напиток, такой как имбирный чай к завтраку. Но чаем принято называть только тот чай, что вырос на чайном кусте. Весь чай — и черный, и зеленый, и белый, и пуеры и т.п. делают из одного растения, разным он становится уже в результате разных видов обработки. Отдельная тема – чай в пакетиках. О нем и поговорим, ведь именно среди пакетированного чая встречается самый большой процент "мусора" и подделок.

Пакетики удобны в ежедневном употреблении, но ингредиенты для этого напитка обычно не так хороши, как хотелось бы. О том, как отличить качественный чай от плохого, рассказывает Ukr.Media.

Почти весь пакетированный чай – это пыль, оставшаяся после обработки чайных листьев. В Индии и Китае он считается отходами. Его там используют только нечестные производители.

Как проверить?

Для начала, возьмите в руки упаковку с чаем, которая есть у вас дома. Обратите внимание на дно упаковки: если она чиста и нет никакой пыли, значит, чай в пакетиках сделан из перемолотых листьев. Если там "пыль" — вам, к сожалению, досталась подделка.

Также некоторые недобросовестные продавцы добавляют красители в дешевый чай. Это просто проверить: положите пакетик чая в холодную воду. Краситель растворится и в холодной воде, тогда как настоящие листья быстро отдадут цвет только в кипятке. Еще один способ проверки: добавление лимона. Настоящий чай от кислоты посветлеет.

Срок годности чая

Не все знают, но у чая (кроме пуэра) есть срок годности — 3 года от уборки на плантациях. После этого термина в нем появляется вредное для здоровья человека вещество – афлатоксин. Многие украинские производители пишут на пачке не дату сбора чайных листьев, а дату, когда чай был расфасован, в таких случаях не понятно, сколько он хранился до этого.

Проверить свежесть чая несложно: если сверху образуется совсем чуть-чуть светлой пенки, то его можно пить. Заварите его в светлой посуде – просроченный чай оставляет темные следы на поверхности чайника или чашечки.

Если на упаковке пишет "Сделано в Китае" или "Сделано в Шри-Ланке" – не покупайте, ведь на настоящем чае должно быть написано не "сделано", а "упаковано". Иначе внутри будут только чайные отходы.

Если речь идет о цейлонском чае, то можно проверить и льва, которого традиционно рисуют на упаковке – на нем должно быть ровно 17 точек.

Лучше не экономить и пить качественный чай, который не только доставит эстетическое удовольствие, но и пользу. А к хорошему чаю приготовьте нежный тирольский пирог по старинному рецепту.