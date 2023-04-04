Как постирать одеяло, которое не помещается в стиральную машину, без химчистки: трюк с ванной

Ваше одеяло будет чистым и свежим благодаря этому лайфхаку

Как и простыни и подушки, одеяла нуждаются в тщательном уходе, однако есть одно "но": этот предмет не всегда помещается в барабан стиральной машины. К счастью, есть простое решение, как почистить его без химчистки в домашних условиях.

Самый простой способ — погрузить его в ванну для подходящей ручной очистки. Но прежде чем начать, вы должны проверить этикетку для стирки, чтобы лучше сохранить материалы, пишет santeplus. Более того, вам даже не понадобится различные порошки и гели для стирки.

Как постирать большое одеяло без стиральной машинки

Как "приготовить ванну" из натуральных продуктов, чтобы постирать большое одеяло, которое не помещается в стиральную машину:

Для начала замочите одеяло в ванне с горячей водой. Затем насыпьте: чашку соды, чашку уксуса и чашку моющего мыла. Оставьте все "поработать" на ночь. На следующий день потрите пятна, если они есть, и тщательно промойте одеяло. Выжмите одеяло и вывесите его на открытом воздухе, чтобы оно высохло естественным путем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить гель для стирки из бюджетных ингредиентов. Нужно всего три доступных компонента, которые продаются в любом магазине.