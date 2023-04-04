Почему пищевую пленку нужно хранить в холодильнике: вы наверняка этого не знали

Холод поможет вам эффективнее использовать пищевую пленку.

На наших кухнях пищевая пленка, фольга или пергаментная бумага — это частые гости, которые уже стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. У них есть множество преимуществ, однако сегодня мы хотим поговорить о правильности хранения пищевой фольги.

У многих хозяек есть привычка держать моток пищевой пленки в ящике стола или в кладовке. Однако оказывается, что лучше всего хранить ее в холодильнике, пишет портал santeplus. Почему так — читайте далее.

Почему пищевую пленку нужно хранить в холодильнике

Чтобы расстелить пищевую пленку, не повредив и не разрезав ее, лучше всего хранить ее в холодильнике. Холодная температура холодильника влияет на молекулярную структуру пленки и значительно облегчает ее резку. Холод устраняет статическое электричество и адгезию (прилипание), облегчая использование пищевой пленки.

Благодаря этому трюку вы сможете отрезать необходимое количество пленки, не прилагая особых усилий. Однако будьте осторожны, пластик пленки снова станет липким, как только он нагреется до комнатной температуры.

Ранее "Телеграф" писал, что фольга может принести пользу в процессе стирки. Мы рассказывали, где опытные хозяйки используют фольгу себе во благо.