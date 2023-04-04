Как не переплачивать за коммуналку: о чем надо помнить, снимая показатели счетчиков воды

Какие цифры надо записывать при снятии данных счетчика воды

Каждый месяц украинцы должны вовремя передавать показатели счетчиков, чтобы избежать долгов и высоких цифр в платежках за коммунальные услуги. При этом важно не только сделать это своевременно, но и записать нужную цифру.

Свои нюансы есть и в счетчиках воды и о них стоит помнить, чтобы не переплачивать за коммуналку. В частности, как говорится в материале portmone.com, для начала надо понять сколько в квартире стояков.

Иногда бывает, что кухня и ванная подключены к разным стоякам, и в этом случае счетчики будут присутствовать и там и там.

Кроме того, стоит понимать, подключено ли ваше жилье к центральному отоплению, поскольку в этом случае прибавится также счетчик горячей воды.

После того как вы разобрались с количеством счетчиков, необходимо запомнить, что показатели холодной и горячей воды стоит записывать и передавать отдельно.

Сами приборы для измерения потребления воды бывают двух типов — механические и электронные, однако единственное различие между ними заключается в способе вывода информации.

Зачастую на циферблат счетчика выводится 8 цифр, однако записывать отделенные запятой значение не нужно.

К примеру, если ваш счетчик показывает значение 000987,654, то передавать надо только цифру 987, которая отображает использованный объем воды в кубометрах. Значение можно округлить в меньшую или большую сторону, существенной роли это не сыграет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как не ошибиться во время снимания показателей с электросчетчика. Важно понимать, что существует несколько видов таких приборов, в том числе некоторые из них считают потребление в нескольких зонах.