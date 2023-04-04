Ваши окна будут сиять и блестеть: простой и не утомительный способ мытья оконных рам

Вам понадобиться натуральное, недорогое и экологичное средство из вашей кухни

Занимаясь домашним хозяйством, многие люди пренебрегают очисткой оконных рам. Однако на этой пластиковой поверхности скапливается много пыли и грязи. Со временем он даже желтеет и портит общий вид окна. К счастью, есть отличный способ, как быстро и легко очистить и рамы.

Отличное средство, которое поможет очистить оконные рамы — это уксус, пишет santeplus. Этот бытовой продукт является идеальным союзником для быстрого удаления желтоватых следов и труднодоступных остатков грязи.

Как отмыть оконные рамы до блеска

Благодаря пятновыводящей способности уксуса вы можете попрощаться с желтыми пятнами, и ваши окна будут сиять чистотой. Чтобы оптимизировать его эффективность, вы должны смешать его с определенными ингредиентами, которые, скорее всего, уже есть в вашем доме.

Смешайте 1/3 стакана уксуса, 1 стакан воды, несколько капель средства для мытья посуды и 2 столовые ложки лимонного сока. Перелейте раствор в бутылку с распылителем. Хорошо встряхните бутылку, прежде чем распылять раствор на оконные рамы. Оставьте на несколько минут и аккуратно протрите поверхность чистой губкой. После протрите участок влажной тканью, чтобы удалить излишки этого средства.

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