Ваши окна будут сиять и блестеть: простой и не утомительный способ мытья оконных рам
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Вам понадобиться натуральное, недорогое и экологичное средство из вашей кухни
Занимаясь домашним хозяйством, многие люди пренебрегают очисткой оконных рам. Однако на этой пластиковой поверхности скапливается много пыли и грязи. Со временем он даже желтеет и портит общий вид окна. К счастью, есть отличный способ, как быстро и легко очистить и рамы.
Отличное средство, которое поможет очистить оконные рамы — это уксус, пишет santeplus. Этот бытовой продукт является идеальным союзником для быстрого удаления желтоватых следов и труднодоступных остатков грязи.
Как отмыть оконные рамы до блеска
Благодаря пятновыводящей способности уксуса вы можете попрощаться с желтыми пятнами, и ваши окна будут сиять чистотой. Чтобы оптимизировать его эффективность, вы должны смешать его с определенными ингредиентами, которые, скорее всего, уже есть в вашем доме.
- Смешайте 1/3 стакана уксуса, 1 стакан воды, несколько капель средства для мытья посуды и 2 столовые ложки лимонного сока.
- Перелейте раствор в бутылку с распылителем.
- Хорошо встряхните бутылку, прежде чем распылять раствор на оконные рамы. Оставьте на несколько минут и аккуратно протрите поверхность чистой губкой.
- После протрите участок влажной тканью, чтобы удалить излишки этого средства.
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