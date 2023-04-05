Чем очистить очень грязные окна: поможет "трюк" с крахмалом

Самодельное средство поможет вымыть окна до блеска

Грязные окна значительно ограничивают попадание солнечного света в комнату и придают комнате неухоженный вид. Весна — лучшее время для наведения порядков. Чтобы процесс был результативный и на стекле не оставалось ни намека на грязь, самостоятельно смешайте эффективное моющее средство.

Обычные средства на основе спирта не всегда помогают избавиться от сильных загрязнений. Но если в состав моющего средства добавить кукурузный крахмал, ситуация изменится, так как он послужит мягким абразивом.

Как сделать средство для мытья окон с крахмалом

Смешайте в пульверизаторе четверть стакана медицинского спирта, четверть стакана дистиллированного белого уксуса, одну столовую ложку кукурузного крахмала и два стакана дистиллированной воды.

Хорошо встряхните, чтобы смешать ингредиенты.

Как эффективно вымыть окно

Каждый раз перед распылением чистящего средства на окна необходимо хорошо встряхивать пульверизатор.

Начните с верхней части окна и протирайте стекло, пока оно не станет кристально чистым. Постоянно меняйте часть тряпки которой протираете стекло на чистую. Следите, чтобы крохмал не оставил следов. Когда он исчезнет, стекло станет прозрачным.

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