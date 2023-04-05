Хитрость на миллион за сущие копейки: как сделать, чтобы на кухне всегда хорошо пахло

Выходит дешево и сердито – этот трюк точно стоит вашего внимания

Там, где хранятся продукты, избежать появления неприятного запаха практически нереально. Это касается прежде всего кухни, где вы постоянно что-нибудь храните и готовите, а также холодильника. Чтобы убрать вонь из последнего, достаточно поместить на полочку один из натуральных поглотителей запаха. А вот с ароматами кухни легко справится другой лайфхак.

Как и в случае с холодильником, нам потребуется одна натуральная вещь. Только в этом случае она не поглощает запах, а просто будет наполнять помещение приятным ароматом. Интересной хитростью делится сайт pixelinform.

Первое, что следует отметить: у опытных хозяек есть свои "правила поведения" на кухне. Их всего два, но оба — чрезвычайно важные:

Хранить специи и крупы следует в плотно закрытых емкостях. Нельзя допускать того, чтобы продукты долго лежали и портились.

Впрочем, если что-то пошло не так и неприятный запах таки появляется, побороть его помогут обычные саше — ароматические подушечки, наполненные душистыми травами. Их можно либо приобрести, либо сделать самостоятельно. В последнем случае в тканевые мешочки нужно поместить гвоздику, лаванду, мелиссу, душицу или другие пахучие травы. Такие саше хранят в шкафчиках на кухне, эффект от них — просто непревзойденный.

Раньше мы рассказывали, как легко очистить сток раковины от засорения. Этот лайфхак считается одним из самых простых и дает результат уже через 10 минут.