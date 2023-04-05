Выбросьте это немедленно: 5 вещей на кухне, которые заставляют вас больше есть

Они провоцируют переедание

Обустройство кухонного пространства – вполне индивидуальный процесс. Вы сами выбираете высоту рабочих поверхностей до своего роста, длину занавесок и т.д. Но есть некоторые цветовые и интерьерные решения, которые буквально могут провоцировать вас переедать. Кстати, мы уже рассказывали, где хранить хлеб. Теперь рассказываем, как хранить его подольше.

Некоторые вещи на кухне повышают наш аппетит, сообщает Ukr.Media. Если будете избегать их, вы действительно заметите, как начнете наедаться меньшими порциями.

Большие тарелки, чашки и стаканы

Используйте посуду меньшего размера. Исследования показали, что люди, едящие из больших тарелок, поглощают больше пищи, чем пользующиеся маленькими. Дело в том, что тарелка создает иллюзию маленькой порции.

Большие столы и плотные скатерти

Даже текстиль на столе может вызвать иллюзию, что порция еды на тарелке меньше, чем в действительности. Меньшие столы, легкие скатерти – вот ключи к успеху.

Яркие стены и мебель

Яркие цвета могут стимулировать аппетит. В то время как более спокойная нейтральная палитра на стенах, мебели и аксессуарах будет работать наоборот. Кухне "идут" предметы и обои серого, белого или бежевого цвета.

Слишком мягкие места для сидения

Удобство и мягкость стульев и диванов могут побуждать вас дольше оставаться за столом, а значит — есть больше. Поэтому лучше заменить мягкие стулья и диваны на варианты жестче.

Телевизор или компьютер

Телевизор на кухне в разы увеличивает риск переесть. Когда ваше внимание поглощено сериалом, вы не замечаете, сколько съедаете. Если вы уберете телевизор или компьютер из кухни, начнете сосредотачиваться на процессе, чувствовать запах и вкус пищи и не будете переедать.

Это общие советы. Комбинируйте их с вашим образом жизни, и заметите, что еда стала вкуснее, а порции меньше. А белые занавески подходят к кухне. Им, кстати, можно легко и быстро вернуть белый цвет.