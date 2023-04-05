Гениальный способ убрать с одежды следы от утюга: от лоснящегося пятна не будет и следа

Главное в таком случае — действовать быстро

Пытаясь быстро привести одежду в порядок, хозяйки порой переусердствуют и портят свои вещи. Чаще всего это касается необходимости их срочно погладить: мало кто знает, можно ли гладить мокрую одежду и чем это ей грозит.

Нередко случается, что из-за спешки или неправильно выбранного температурного режима утюг оставляет на ткани ужасные лоснящиеся пятна — своеобразные ожоги. Но только неопытные хозяйки будут сильно огорчаться по этому поводу, потому что исправить ситуацию вполне реально. Главное — действовать быстро, передает Ukr.Media.

Как убрать следы от утюга из одежды: проверенный народный метод

Если с вами случилась такая неприятность, воспользуйтесь этим гениальным лайфхаком. Как только заметили отвратительное пятно от раскаленной подошвы утюга, надо быстро бежать на кухню и искать лук. Этот ароматный овощ необходимо натереть на терке и отжать весь образовавшийся сок. Для ликвидации пятна нам понадобится луковая масса — без сока. Ее выкладывают на место ожога ткани и оставляют на 15 мин. После этого проблемный участок аккуратно стирают с мылом и споласкивают под проточной водой.

Если оказалось, что пятно не исчезло, а лишь немного потускнело, придется подключить больше ресурсов. В таком случае по прижженному месту проходятся ваткой, смоченной в уксусе. После этого вещь можно еще раз прополоскать.

Ранее мы рассказывали о пяти гениальных трюках, которые помогут разгладить одежду без утюга. На некоторые из них нужно совсем немного времени, на другие же немного больше, зато они считаются очень эффективными.