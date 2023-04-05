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Секретный способ: как сделать на Пасху "космические" яйца только натуральными красителями

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Так яйца имеют "неземной" вид
Так яйца имеют "неземной" вид. Фото Сегодня

Пасхальный лайфхак

Яйца на Пасху можно окрасить в разные цвета, используя только натуральные красители. Но если вы хотите яйца поистине необычной окраски, вам может понравиться пасхальный лайфхак с "космическими" яйцами.

Об этом способе рассказали на сайте UAportal. Для него понадобится дешевое белое вино и каркаде.

Как сделать "космические" яйца

Сырые яйца помойте, положите в котелок или в толстостенную кастрюльку. Залейте их самым дешевым белым вином, всыпьте столовую ложку сахара и 5 столовых ложек каркаде.

Оставьте их на медленном огне. Когда закипит жидкость, накройте крышкой на 15 минут. Выключите плиту, но яйца не доставайте – оставьте их в растворе на 3-4 часа. Чем дольше, тем мощнее будет цвет.

Кстати, вино можно заменить уксусом. Добавьте в воду с заваркой каркаде три столовых ложки уксуса. После варки яиц в заварке, их оставляют в растворе на всю ночь, а затем промывают под проточной водой. Так можно и регулировать яркость окраски — чем дольше держать под водой, тем нежнее будет цвет. Кстати, мы писали, чем можно заменить красное и белое вино в блюдах.

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#Пасхальные яйца #Окрашивание #Лайфхак #Великдень