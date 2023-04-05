Специальная точилка даже не понадобится: как наточить кухонный нож подручными средствами

Хитрости для заточки ножей, которые значительно облегчат вам жизнь

Ваши ножи затупились, а под рукой нет точилки или точилки? Не спешите бежать в магазин за специальной точилкой или же за новым ножом. Все потому, что сделать ваши кухонные ножи более острыми можно и с помощью подручных средств.

Чтобы наточить лезвие ножа без точилки, нужно проявить немного творчества, пишет портал santeplus. Делимся с вами несколькими неожиданными техниками, которые будут вам очень полезны.

Как наточить кухонный нож без точилки

Другим ножом

Это один из самых популярных методов. С помощью другого ножа можно заточить тот, лезвие которого уже не режет должным образом. Крепко держите нож-точилку одной рукой, а другой двигайте второй нож, чтобы его заточить. Соблюдая угол 30°, просто потрите режущий конец о заднюю часть другого лезвия. Ваш нож будет быстро готов к работе!

Пилочка для ногтей

Простая пилочка для ногтей может выступить в роли отличной точилки для ножей. Положите пилочку на плоскую поверхность и проведите по ней ножом, пока он не станет достаточно острым. Однако не трите слишком сильно, чтобы не повредить лезвие!

С керамической чашкой или тарелкой

Эта посуда — идеальная точилка. Поставьте чашку или тарелку вверх дном на плоскую нескользящую поверхность. Заточите нож на зернистой части и повторите операцию несколько раз, как с точильным бруском.

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