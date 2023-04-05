Как мыть окна, чтобы они дольше оставались чистыми: хитрость опытных домохозяек

Протирайте окна сухой безворсовой тканью после мытья и получите безупречный результат без разводов.

Несмотря на регулярную чистку окон, они остаются склонными к накоплению грязи, плесени и копоти. Однако не стоит опускать руки, ведь получение безупречно чистых окон без разводов надолго — это задача выполнимая.

Имейте в виду, что пятна на окнах легче заметить в солнечную погоду, но мыть их в этот период не самое лучшее решение, пишет santeplus. Все потому, что солнце быстро высушит моющее средство, что приведет к появлению неприглядных разводов. Так что предпочитайте пасмурные, но не дождливые дни.

Также избегайте чистящих растворов на основе химических веществ и отдавайте предпочтение смеси мягкого домашнего моющего средства и теплой воды. Однако еще есть одно "хитрое" средство, которому отдают предпочтение опытные домохозяйки при мытье окон. И это — обычный уксус.

Как помыть окна до блеска

Уксус — это один из лучших способов заставить окна сиять. Также он очень эффективен против стойких пятен. Как экологический антибактериальный ингредиент, он является отличной альтернативой отбеливателям.

Чтобы использовать его в качестве средства для мытья стекол, приготовьте небольшое ведро с теплой водой, затем добавьте две столовые ложки белого уксуса и нанесите раствор на стекло с помощью губки, а затем смойте чистой водой.

Для особо грязного стекла можно немного облегчить процесс, налив раствор прямо в пульверизатор. Распылите его на окна, оставьте на несколько минут, а после протрите губкой.

Раньше мы рассказывали о хитрости от японских домохозяек: чем помыть окна, чтобы они оставались чистыми круглый год. Этот способ, кстати, подходит и для отмывания зеркал.