Как удалить засохшие остатки пищи с плиты, не поцарапав ее: эту проблему с легкостью решат два подручных средства

Решение этой проблемы находится на вашей кухне

Поверхность плиты быстро загрязняется. Между разливами и брызгами от приготовления пищи не всегда легко избежать этих инцидентов, даже если готовить с максимальной осторожностью. Кроме того, если сразу не удалить эти остатки, очистка потребует значительных усилий, и, более того, можно даже испортить поверхность плиты, поцарапав ее. Чтобы избежать этого, мы предлагаем два простых средства для очистки вашей плиты.

Важно знать, как обращаться с поверхностью плиты, потому что многие хозяйке так активно оттирают пятна, что в конечном итоге повреждают эмаль, пишет santeplus. К счастью, на любой кухне есть два ингредиента, которые отлично очистят вашу плиту без царапин. И это знакомая всем пара — пищевая сода и уксус.

Как очистить плиту от остатков еды и не поцарапать ее

Первый способ:

Смешайте воду с содой, чтобы получилась достаточно однородная паста. Затем смочите губку в этом веществе и протрите ею участки, подлежащие обработке, чтобы очистить пятна. Оставьте на несколько минут, затем промойте поверхность влажной губкой.

После очистки содой, обработайте поверхность уксусом, налив средство в пульверизатор. Распылите его так, чтобы покрыть поверхность вашей плиты, затем протрите все тряпкой, смоченной в горячей воде. И после протрите плиту чистым полотенцем, чтобы высушить технику.

Второй способ:

Посыпьте варочную панель пищевой содой, а затем сбрызните ее уксусом. Образуется пена, которая растворит даже самые стойкие пятна. Оставьте раствор действовать на несколько минут, затем протрите губкой и смойте чистой водой.

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