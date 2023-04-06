Перламутровые крашанки: как оригинально покрасить яйца с помощью риса

Простой и красивый способ

На пасхальный стол принято красить яйца. Можно просто окрасить их натуральными красителями, а можно выбрать и более необычный способ.

На UAportal подсказали способ, как интересно покрасить яйца с помощью риса. Это просто сделать – кроме риса, понадобятся еще пищевые красители и зип-пакет.

Яйца лучше выбрать из белой скорлупы. Отвариваем их вкрутую, тогда даем обсохнуть и остыть. В пакет с застежкой насыпаем рис и добавляем несколько капель красителя. Закройте пакет и перемешайте содержимое так, чтобы весь рис окрасился.

В каждый пакет с цветным рисом положите яйцо. Выпустите лишний воздух и осторожно распределите рис по поверхности яйца. Держите яйцо в рисе в течение 15 или 20 минут, время от времени несколько проминая, чтобы рисинки прислонились к яйцу.

Окрашенные яйца достаньте и выложите на бумажные полотенца, чтобы высохли. Можно еще обдать сверху спреем с перламутровым эффектом, будет очень красиво, и нежные цветовые переливы, образованные крашеным рисом, будут еще и сиять. Также можно легко сделать пасхальные яйца в цветах украинского флага.