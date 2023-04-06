Чем смыть с рук краску для пасхальных яиц: эти средства есть в каждом доме

Вам бы и в голову не пришло использовать такие средства

Не за горами Пасха. Уже много-много лет к этому празднику принято красить яйца. И существует множество способов изготовить крашанки. Как вариант — с помощью натуральных ингредиентов покрасить яйца в патриотические цвета. Но часто для этого используются и магазинные краски.

Бывает так, что по завершению процесса покрашенными оказываются не только яйца, но и руки. Смыть краску бывает довольно сложно.

Womans World предлагает несколько проверенных способов, которые помогут избавиться от краски на коже.

Для начала попробуйте отмыть краску с помощью теплой воды с мылом. Также можно использовать мыло-скраб с абразивными частичками.

Смыть краску поможет зубная паста.

Нанесите немного зубной пасты на окрашенные пятна на руках.

Втирайте ее в кожу, совершая возвратно-поступательные движения, чтобы смыть краску. Продолжайте, пока на руках не останется следов красителя. Ополосните руки или вытрите бумажным полотенцем.

Еще одно средство от краски на руках — сода и уксус.

Ополосните руки в воде.

Налейте в миску немного белого уксуса и смочите в нем чистую тряпку для мытья посуды.

Вытрите ею руки. Повторите еще несколько раз.

Если пятно не исчезло, используйте пищевую соду. Нанесите небольшое количество на руки и потрите их друг о друга. Если это не поможет, вы можете попробовать чередовать шаги с уксусом и пищевой содой или смешать их вместе на руках и потереть.

Ранее мы рассказывали, как покрасить яйца к Пасхе вином.