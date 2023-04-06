Как избавиться от чешуйницы: насекомое забудет к вам дорогу

В вашем доме поселились чешуйницы? Узнайте, как выгнать их

Не очень приятно сталкиваться с насекомыми у себя дома. Тем более — с чешуйницей. Это насекомое серо-серебристого цвета с двумя усиками спереди и тремя хвостовыми отростками сзади чаще всего можно встретить в ванной, подвале или на чердаке.

К счастью, для человека и домашних животных эта букашка не представляет опасности, только портит настроение своим присутствием в доме. Но чешуйница может испортить книги, одежду, продукты.

Чаще всего чешуйницы появляются во влажных помещениях, которые редко проветриваются. Высокий шанс появления их там, где есть свободный доступ к воде, пищевым отходам и где неправильно хранится бумага.

Как избавиться от чешуйниц навсегда

Соль. Чешуйниц привлекает соль, но как только они ее съедают, обезвоживаются и умирают. Посыпьте солью места, где обитают чешуйницы, и вдоль плинтусов. Это также поможет поглотить лишнюю влагу в этом районе.

Кедр. Чешуйницы не любят кедр в любом виде, от стружки до масла. Воспользуйтесь этим, положив кедровую стружку или распылив кедровое масло в щели, где могут прятаться насекомые.

Баночная ловушка. Возьмите банку и обклейте ее снаружи скотчем так, чтобы липкая сторона была обращена наружу. Положите кусок хлеба на дно банки и оставьте его в том месте, где вы видели чешуйниц. Они смогут залезть в банку с помощью скотча, но не смогут взобраться по гладкому стеклу, чтобы выбраться обратно.

Диатомовая земля. Она представляет собой белый рассыпчатый порошок, состоящий из окаменелых остатков диатомей (водорослей). Когда чешуйницы вступают в контакт с диатомовой землей, она разрушает их внешнее восковое покрытие, в результате чего они теряют влагу и умирают. Этим порошком нужно посыпать плинтуса, пространство под ванной, а также те места, где чаще всего заметны чешуйницы.

Как предотвратить возвращение чешуйницы

Решите проблемы с сыростью. Отремонтируйте протекающие трубы и плохую вентиляцию. Как только источник влаги будет устранен, запустите осушитель воздуха, чтобы высушить оставшуюся влагу. Чешуйницы любят пыль и мусор, поэтому не забывайте регулярно пылесосить ковры, убирать бумагу и пыль. Храните одежду, которую в настоящее время не носите, в герметичных контейнерах в сухом месте. Переложите сухие продукты, в том числе макароны, крупы и бобы, в герметичные контейнеры для хранения продуктов .

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