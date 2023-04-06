Легкий способ избавиться от мышей на даче без яда и ловушек: нужна лишь одна специя

У вредителей не останется шансов на спасение

Пришла весна, а значит, уже скоро ваш дачный участок будут атаковать различные вредители. Причем, нападать они будут не только на молодую зелень, но и будут просто забираться в дом. Среди нежелательных гостей, например, тараканы и мухи, быстро прогнать которых поможет специфическая самодельная свеча. Однако совсем другое дело – это мыши.

Эти маленькие грызуны могут нанести много вреда, а вот избавиться от них бывает довольно непросто. Если заметили у себя на даче мышей, действовать нужно быстро, передает pixelinform. Для решения проблемы можно купить ловушку или яд, а можно сделать проще и воспользоваться народным средством против мышей. Вам понадобится всего одна специя.

Как прогнать мышей с дачи: народный метод с красным перцем

Чтобы отогнать от дома назойливых грызунов, понадобится молотый красный перец. Его нужно рассыпать по периметру внутри помещения и оставить. Лучше это делать еще до того, как начнется дачный сезон. Чтобы этот лайфхак сработал, мышам также нужно положить что-нибудь вкусненькое в комнате.

А будет работать все таким образом: грызун проникнет в комнату, пересекая "защитную линию" из жгучей специи, и побежит к вкусненькому, запачкавшись при этом в перце. Позже мышь начнет умываться и надышится острого красного перца. Гибель вредителя в таком случае неизбежна.

Раньше мы рассказывали, как весной защитить свой сад и участок от улиток. Эти вредители могут нанести немало вреда за небольшой период, поэтому действовать нужно максимально быстро и решительно.