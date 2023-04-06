Как расправить заломы на кожаной обуви: надо всего 5 минут, утюг и полотенце
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Гениальным лайфхаком делятся пользователи ТикТок
За обувью, как и за одеждой, требуется тщательный уход. Важно не только держать ее в чистоте, чтобы подольше сохранить красивый вид, но и следить за ее цельностью. Раньше мы рассказывали, как починить порванные сапоги своими руками, а теперь пора вам узнать, как убрать из кожаной обуви складки и заломы.
Эти два признака поношенности обуви заметно портят ее внешний вид, делая ваш образ небрежным. Однако это совсем не значит, что пора бежать за новой парой — даже старую обувь можно восстановить с помощью одного проверенного лайфхака, информирует Ukr.Media. Но стоит отметить, что этот трюк сработает только с кожной парой — обувь из искусственной кожи и полиуретана имеет совсем другие характеристики, поэтому на такие хитрые манипуляции не "поддадутся".
Как убрать заломы на кожаной обуви
- Поместите внутрь ботинка носки или обычную тряпку таким образом, чтобы ботинок хорошо держал форму и не изгибался.
- Намочите небольшое чистое полотенце без каких-либо принтов, сложите его в несколько раз и поместите на ту часть ботинка, где нужно убрать изломы.
- Утюгом около 5-7 мин проглаживайте влажное полотенце.
Если все сделать верно, то результат вы заметите сразу. Однако важно действовать четко по инструкции, в противном случае эффект может оказаться противоположным.
Раньше мы рассказывали, как избавиться от неприятного запаха на одежде без стирки. Оказывается, это вполне реально, причем способ еще и достаточно быстрый.