Как расправить заломы на кожаной обуви: надо всего 5 минут, утюг и полотенце

Гениальным лайфхаком делятся пользователи ТикТок

За обувью, как и за одеждой, требуется тщательный уход. Важно не только держать ее в чистоте, чтобы подольше сохранить красивый вид, но и следить за ее цельностью. Раньше мы рассказывали, как починить порванные сапоги своими руками, а теперь пора вам узнать, как убрать из кожаной обуви складки и заломы.

Эти два признака поношенности обуви заметно портят ее внешний вид, делая ваш образ небрежным. Однако это совсем не значит, что пора бежать за новой парой — даже старую обувь можно восстановить с помощью одного проверенного лайфхака, информирует Ukr.Media. Но стоит отметить, что этот трюк сработает только с кожной парой — обувь из искусственной кожи и полиуретана имеет совсем другие характеристики, поэтому на такие хитрые манипуляции не "поддадутся".

Как убрать заломы на кожаной обуви

Поместите внутрь ботинка носки или обычную тряпку таким образом, чтобы ботинок хорошо держал форму и не изгибался. Намочите небольшое чистое полотенце без каких-либо принтов, сложите его в несколько раз и поместите на ту часть ботинка, где нужно убрать изломы. Утюгом около 5-7 мин проглаживайте влажное полотенце.

Если все сделать верно, то результат вы заметите сразу. Однако важно действовать четко по инструкции, в противном случае эффект может оказаться противоположным.

Раньше мы рассказывали, как избавиться от неприятного запаха на одежде без стирки. Оказывается, это вполне реально, причем способ еще и достаточно быстрый.