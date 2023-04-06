Никакой стирки в машинке или вручную: простейший лайфхак, как отбелить грязные носки

Хитрость, которая сделает ваши носки белыми без стирки

Сохранить носки всегда белыми, без следов грязи невозможно. Конечно, волшебного решения нет, как вернуть белизну грязным носкам, однако как облегчить себе стирку — есть.

Этот способ сэкономит вам полный цикл стирки в стиральной машине, и вам не придется возиться с белыми носками, стирая их вручную, пишет santeplus. Простое замачивание с необычным ингредиентом быстро решит проблему грязных носков.

Как отбелить грязные носки без стирки

Возьмите таз и наполните его водой. Обратите внимание, что вода должна быть очень горячей: это ключ к оптимальному результату. Затем налейте в таз немного моющего средства, немного отбеливателя и добавьте таблетку для посудомоечной машины, которую предварительно превратите в порошок.

Затем окуните свои грязные носки в смесь и уже через час вы заметите, что все пятна полностью исчезли, а ваши носки вновь обрели безупречную белизну.

Также стоит отметить, что преимуществом такого замачивания является то, что в нем можно стирать не только белые носки, но и другие виды белого белья.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что носки могут часто теряться при стирке. Небольшие уловки помогут вам избежать этой неприятности.