Никакой стирки в машинке или вручную: простейший лайфхак, как отбелить грязные носки
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Хитрость, которая сделает ваши носки белыми без стирки
Сохранить носки всегда белыми, без следов грязи невозможно. Конечно, волшебного решения нет, как вернуть белизну грязным носкам, однако как облегчить себе стирку — есть.
Этот способ сэкономит вам полный цикл стирки в стиральной машине, и вам не придется возиться с белыми носками, стирая их вручную, пишет santeplus. Простое замачивание с необычным ингредиентом быстро решит проблему грязных носков.
Как отбелить грязные носки без стирки
Возьмите таз и наполните его водой. Обратите внимание, что вода должна быть очень горячей: это ключ к оптимальному результату. Затем налейте в таз немного моющего средства, немного отбеливателя и добавьте таблетку для посудомоечной машины, которую предварительно превратите в порошок.
Затем окуните свои грязные носки в смесь и уже через час вы заметите, что все пятна полностью исчезли, а ваши носки вновь обрели безупречную белизну.
Также стоит отметить, что преимуществом такого замачивания является то, что в нем можно стирать не только белые носки, но и другие виды белого белья.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что носки могут часто теряться при стирке. Небольшие уловки помогут вам избежать этой неприятности.