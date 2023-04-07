Укр

Несколько минут – и самые красивые пасхальные яйца готовы

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Ну очень нарядные яйца
Ну очень нарядные яйца. Фото Megamarket

Простой пасхальный лайфхак

Раньше мы уже писали, как сделать патриотические пасхальные яйца. Теперь рассказываем о хитром способе окрашивания пасхальных яиц в горошек. Они будут красивыми и необычными. Способ, который следует использовать, близок к тому, каким наши бабушки расписывали писанки. Только гораздо проще.

Такие яйца выглядят нарядно и оригинально. А сделать их займет всего пару минут. Об этом способе рассказали на портале Ukr.Media.

Как сделать яйца в горошек

Отварите яйца с 2 ст. л. соли. Дайте им полностью остыть. Зажгите свечу. Ватной палочкой наносите расплавленный воск на скорлупу. Таким образом, нарисуйте точечки.

Когда воск схватился окуните яйца в пищевой краситель с водой и уксусом (по инструкции красителя). В местах, где остался воск, скорлупа не окрасится.

Окрашенные таким образом, яйца будут нарядными и оригинальными. Да и времени уйдет немного. Снимите с них остатки воска и протрите тряпочкой, смазанным маслом – так они будут сиять.

Кстати, так можно разрисовать яйца, которые затем окрасятся натуральными красителями. Главное — выбирать способы, не требующие кипячения.

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#Яйца #Яйца на Пасху #Пысанка