Желтые или зеленые - от каких бананов будет плохо

И какие из них полезнее

Бананы – быстрый и питательный перекус. Кроме того, что это продукт самостоятельного употребления, его добавляют в смузи, коктейли и десерты. Любят их и дети – на основе банана готовятся вкусные, полезные и питательные молочные коктейли. Об одном из них — с овсянкой и мороженым — мы рассказывали раньше. Но не все знают, какие бананы более полезны — желтые или зеленые.

Вещества внутри спелых и зеленых бананов отличаются, рассказывает Pixelinform. Все бананы богаты калием, магнием, фосфором, антиоксидантами и витаминами. Также они улучшают настроение.

Разница между зелеными и желтыми бананами

Незрелые (зеленые) плоды содержат больше резистентного крахмала, чем спелые. Поэтому, используя зеленые бананы, можно столкнуться с дискомфортом в животе и повышенным газообразованием. А еще в желтых бананах больше сахара. Такие плоды содержат больше питательных веществ, пищевых волокон и витаминов.

Из желтых бананов также вкуснее будет готовить – они ведь слаще. Особенно это касается десертов, таких как банановый торт без выпечки.