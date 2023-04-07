Белая обувь будет как новая: поможет хитрость с туалетной бумагой

Лайфхак поможет избавиться от желтых разводов на кроссовках и кедах

Белые кроссовки удобны, практичны и универсальны. Они практически постоянно находятся в тренде и их сочетают с любым нарядом. Единственный недостаток — они очень быстро загрязняются и вернуть им белизну иногда бывает сложно.

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы сохранить свою белую обувь в чистоте, — это обработать ее пятно- и водоотталкивающим средством.

Но рано или поздно все равно наступит момент, когда любимую пару нужно будет постирать. И вот тут может возникнуть проблема — желтые пятна и разводы, которые остаются на кроссовках и парусиновой обуви после стирки. Справиться с этой проблемой поможет туалетная бумага, пишет bhg.com.au.

Смочите листы туалетной бумаги водой и накройте ею кроссовки, как папье-маше. Оставьте для застывания и высыхания. Спустя 12 часов снимите бумагу. Желтые пятна исчезнут.

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